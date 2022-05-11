В МИД РФ потребовали извинений от Польши из-за нападения на посла

Посол Польши в России К. Краевский был вызван в МИД РФ в связи с произошедшим.

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Министерство иностранных дел РФ требует извинений от польских властей в связи с нападением на российского посла Сергея Андреева в Варшаве 9 мая. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», - говорится в сообщении.

В МИД РФ обвинили Варшаву в нарушении конвенции о дипломатических сношениях, поскольку польская сторона не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов.

Девятого мая на Андреева было совершено нападение на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили сиропом и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Произошедшее зафиксировали камеры видеосъемки. В МИД Польши заявили, что осознают серьезность инцидента.

В свою очередь, сам Андреев заявил, что, несмотря не предупреждения о том, что он с супругой приедет возлагать цветы, не были привлечены полицейские для обеспечения безопасности.