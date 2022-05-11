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Путин: принципиальная позиция о поддержке РФ жителей Донбасса не устраивает многих

Елизавета Потейчук
15:30 11.05.2022
По словам российского лидера, защищать жителей Донбасса нужно исходя из гуманитарных соображений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что многих партнеров не устраивает принципиальная позиция по поддержке жителей Донбасса. При этом он подчеркнул, что защищать этих людей нужно исходя из гуманитарных соображений.

«Принципиальная позиция по поддержке и защите Россией жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально в этой поддержке нуждаются, как я уже и сказал, исходя даже из гуманитарных соображений, нужно это сделать», - сказал российский лидер в ходе визита в образовательный центр «Сириус» в Сочи.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Из документа следует, что правительство в 10-дневный срок должно определить перечень лиц, находящихся под санкциями.

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