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В России начались выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

Андрей Аркадьев
15:30 11.05.2022
Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей.
В России начались выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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С сегодняшнего дня в России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами», - сказал он на заседании кабмина.

По словам Мишустина, российские власти уже получили от родителей более 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей.

Выплаты не будут одинаковыми, они зависят от уровня доходов семьи. Сумма может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В среднем размер помощи составит от шести до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. В этом месяце денежные средства будут поступать сразу за апрель и май.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей.

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