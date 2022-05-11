Послы США и Польши покинули МИД России
Представители дипломатических ведомств пробыли в здании МИД РФ менее 20 минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Послы Соединенных Штатов и Польши в Российской Федерации покинули Министерство иностранных дел России.
Представители дипломатических ведомств пробыли в здании МИД Российской Федерации менее 20 минут.
Ранее в Польше неизвестные напали на посла Российской Федерации Сергея Андреева. Дипломата облили сиропом во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве.