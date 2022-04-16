Правительство РФ выделило почти 163 миллиарда рублей на выплаты детям

Правительство России выделило около 163 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты детям от восьми до 17 лет.

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Кабмин РФ принял решение выделить министерству финансов страны 162,9 миллиарда рублей в текущем году для обеспечения ежемесячных выплат нуждающимся семьям на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Средства будут переданы Пенсионному фонду России, ответственному за реализацию соответствующих мер социальной поддержки.

Документ, устанавливающий данную сумму, опубликован на портале правовой информации. Такие меры были приняты в рамках исполнения указа главы государства «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Источником финансирования выступил резервный фонд правительства РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий установление регулярных выплат семьям с низкими доходами, воспитывающими детей от восьми лет до 17 лет. На получение пособия могут рассчитывать граждане, постоянно проживающие на территории страны.