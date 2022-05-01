ВКС РФ за ночь поразили семь объектов ВСУ высокоточным оружием

Уничтожены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и три склада украинского вооружения.

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За ночь Вооруженные силы России с помощью высокоточных ракет уничтожили четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и три склада украинского вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины. Среди них: четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области», - заявил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили в районе Одессы ангар, где хранилось оружие, которое поставили Украине США и европейские страны. Для уничтожения ангара использовались высокоточные ракеты «Оникс».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов