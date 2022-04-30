Российским высокоточным оружием за ночь уничтожено пять военных объектов Украины

Среди них четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.

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Российские Вооруженные силы за ночь уничтожили с помощью высокоточного оружия пять военных объектов Украины в рамках специальной военной операции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов», - заявил Конашенков.

Также ракетные войска ВС РФуничтожили еще четыре объекта ВСУ - два пункта управления подразделений ВСУ, батарею реактивных систем залпового огня и радиолокационную станцию.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь отразили две ракеты украинской системы залпового огня «Смерч». Одна из ракет была поражена над Горловкой, вторая - над Снежковкой.



Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов