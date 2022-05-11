МВД РФ объявило в розыск игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова. Информация об этом размещена в базе данных ведомства. Статья, по которой разыскивается Аскеров, не уточняется.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», - говорится в информации базы.

Следственный комитет России расследует уголовное дело Аскерова о реабилитации нацизма. По данным следствия, Аскеров разместил в соцсетях ложную информацию, оскорбляющую и оскверняющую память российского полководца и защитника Отечества Маршала Советского Союза Георгия Жукова.