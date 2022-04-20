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Володин обвинил страны Европы в постоянном воровстве запасов газа у России

Анна Назайкина
10:52 20.04.2022
Спикер ГД предупредил, что страны Европейского союза не являются единственными потребителями энергоносителей из РФ - Москве «есть куда их перенаправить».
Володин обвинил страны Европы в постоянном воровстве запасов газа у России
© Фото: Газпром
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Санкции, введенные странами ЕС против Москвы, не имеют законных оснований, Европа рано или поздно должна будет компенсировать вред, нанесенный экономике России. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Страны Европы должны понимать следующее. Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда - вопрос времени», - написал он в своем Telegram-канале.

Также Володин предупредил, что страны Европейского союза не являются единственными потребителями энергоносителей из РФ - Москве «есть куда их перенаправить».

«Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчеркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях», - заявил парламентарий.

Кроме того, спикер ГД подчеркнул, что негативное отношение к России и ее гражданам, русофобские настроения не вызывают желания у РФ «спасать» Европу от коллапса в сфере энергообеспечения.

«Наша страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, - время покажет», - добавил Володин.

Ранее ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов рассказал о последствиях продажи газа за рубли для Европы. По его словам, кризис на энергетическом рынке в короткие сроки приведет к росту цен на все, прежде всего на продукты.

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