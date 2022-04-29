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Ордена Мужества и медали «За отвагу» получили военные ЮВО за героизм в ходе спецоперации на Украине

05:01 29.04.2022
Офицеры танковых и мотострелковых подразделений удостоились Орденов Мужества, более 20 военнослужащих были удостоены медалей «За отвагу».
Ордена Мужества и медали «За отвагу» получили военные ЮВО за героизм в ходе спецоперации на Украине
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Южного военного округа на передовых позициях были удостоены государственных наград России.

Офицерам танковых и мотострелковых подразделений были вручены Ордена Мужества. Более 20 военнослужащих получили медали «За отвагу», проявив мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. 

Один из офицеров, Кирилл, заявил, что все они готовы идти до конца - до победы.

«Девиз батальона - "Своих не бросаем". И эта награда - это дань тому, что мы все вместе прошли сквозь всю эту операцию. А самое главное - готовы идти до конца. До победы», - сказал Кирилл, офицер одного из танковых подразделений, награжденный орденом Мужества.

Другой офицер мотострелкового подразделения - Муса - поблагодарил каждого солдата, благодаря которым было возможно в полном объеме выполнить задачи. Он также был удостоен ордена Мужества за выполнение задач в специальной военной операции.

«Я благодарю каждого солдата, который рядом стоит, который рядом стоял. Не подвели. В полном объеме выполняют свои задачи», - отметил Муса.

Накануне командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что все вместе они несут освободительную миссию.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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