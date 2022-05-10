МО: ВСУ в Лисичанске выгнали мирных жителей из бомбоубежища и разметили в нем склад боеприпасов

При этом боевики угрожали женщинам, детям и старикам физической расправой, отметили в военном ведомстве.

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В Луганской Народной республике в городе Лисичанск украинские военные выгнали женщин, детей и стариков из бомбоубежища, расположенного в школе. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Начальник НЦУО РФ добавил, что боевики при этом разместили в бомбоубежище склад боеприпасов.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ, угрожая физической расправой, выгнали женщин, детей и стариков из бомбоубежища, расположенного в школе № 5, при этом сами там разместили склад боеприпасов», - отметил Мизинцев.

Напомним, представитель оборонного ведомства заявлял, что в Винницкой области украинские националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт в здании школы. Вместе с тем Михаил Мизинцев указал, что боевики удерживают в подвале здания мирных жителей из близлежащих домов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.