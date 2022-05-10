МО: украинские националисты и наемники оборудовали опорный пункт в школе Винницкой области

Вместе с тем в МО РФ отметили, что боевики удерживают в подвале здания мирных жителей из близлежащих домов.

© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress

В Винницкой области украинские националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт в здании школы. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По его словам, боевики удерживают в подвале здания мирных жителей из близлежащих домов.

«В Могилеве-Подольском Винницкой области в здании школы (ул. Полтавская, д. 23) националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, разместили склады с военным имуществом и вооружением, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов», - сказал начальник НЦУО РФ.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины оборудовали огневые позиции в школе и детском саду Краматорска, а также удерживают в подвалах мирных жителей.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.