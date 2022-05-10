В МО РФ назвали количество уничтоженной украинской техники с начала спецоперации

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Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков назвал потери украинской армии в военной технике с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. В частности, российские вооруженные силы уничтожили 164 самолета, 125 вертолетов и 798 беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2983 танка и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники», - объявил представитель МО РФ на брифинге.

Напомним, Игорь Конашенков заявил, что авантюра с попыткой захвата Киевом острова Змеиный закончилась катастрофой. В частности, во время попытки бездумной пиар-акции украинский властей ВСУ потеряли десять вертолетов. Он добавил, что в числе уничтоженных вертолетов - три Ми-8 с десантом на борту, а также один вертолет поддержки Ми-24.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и николай Баранов.