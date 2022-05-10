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В Москве юнармейцы устроили персональный парад в честь Дня Победы у дома фронтовика

Игнат Далакян
19:07 10.05.2022
Торжественным маршем они пронесли копию знамени, водруженного в мае 45-го над Рейхстагом и вместе с ветераном исполнили «Катюшу».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве юнармейцы устроили персональный парад в честь Дня Победы прямо во дворе дома фронтовика - адмирала Света Турунова. Торжественным маршем они пронесли копию знамени, водруженного в мае 45-го над Рейхстагом и вместе с ветераном исполнили «Катюшу».

Адмирал Турунов поздравления принимал при полном параде. Подросткам он рассказал как его на фронт призвали едва исполнилось семнадцать. Воевал в артиллерии на Ленинградском и 4-м Украинском фронтах. Был тяжело ранен в Польше. После войны окончил военно-морское училище. В восьмидесятых был помощником министра обороны Советского Союза. Свет Турунов признался, что уже планирует празднование столетнего юбилея. Договорились отметить его вместе.

Ранее ансамбль военнослужащих ЦВО устроил концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Ансамбль песни и пляски ЦВО исполнил всем известные военные песни.

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