МО: ВС РФ уничтожили 10 вертолетов ВСУ в районе Змеиного в ходе попытки захвата острова Киевом

Вместе с тем в Минобороны отметили, что ВСУ потеряли в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Во время попытки захвата Киевом острова Змеиный украинская армия потеряла десять вертолетов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам в числе уничтоженных вертолетов - три Ми-8 с десантом на борту, а также один вертолет поддержки Ми-24. Помимо этого в районе населенного пункта Арциз Одесской области на земле были уничтожены еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24, задействованные в операции.

«Всего же, в ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27», - добавил Конашенков.

Напомним, представитель военного ведомства отмечал, что по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского генштабом Украины с 7 мая была спланирована крупная провокация по захвату острова при участии советников из США и Великобритании.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.