Армия Армия Армия

МО: ВС РФ уничтожили 10 вертолетов ВСУ в районе Змеиного в ходе попытки захвата острова Киевом

19:38 10.05.2022
Вместе с тем в Минобороны отметили, что ВСУ потеряли в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Во время попытки захвата Киевом острова Змеиный украинская армия потеряла десять вертолетов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам в числе уничтоженных вертолетов - три Ми-8 с десантом на борту, а также один вертолет поддержки Ми-24. Помимо этого в районе населенного пункта Арциз Одесской области на земле были уничтожены еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24, задействованные в операции.

«Всего же, в ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27», - добавил Конашенков.

Напомним, представитель военного ведомства отмечал, что по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского генштабом Украины с 7 мая была спланирована крупная провокация по захвату острова при участии советников из США и Великобритании. 

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 Армия
МО: украинские националисты и наемники оборудовали опорный пункт в школе Винницкой области
21:07 В стране и мире
Видео
«При нем довольно верно уживались»: Руслан Хасбулатов рассказал, каким был Леонид Кравчук
20:13 В стране и мире
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
20:05 В стране и мире
Путин подписал указы о назначении врио глав республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей
19:32 Армия
Видео
МО РФ: на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел украинских боевиков
Популярное
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Видео
МО РФ: бездумная пиар-акция Киева по попытке захвата Змеиного закончилась катастрофой для Украины
Видео
МО РФ: Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ прорвала оборону в Попасной и вышла на границу республики
Видео
Блокада сжимается: первые кадры внутри территории завода «Азовсталь»
Видео
Шквал огня: кадры работы расчета РСЗО «Смерч»
Видео
Минобороны: ракетами «Оникс» уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВСУ в Одесской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.