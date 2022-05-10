Исполком УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Теперь турниры будут проводиться по швейцарской системе, где все команды находятся в одной группе и сыграют в ней по десять матчей.

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил изменения формата еврокубковых турниров с сезона-2024/25. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Согласно сообщению, теперь в турнирах будут участвовать по 36 команд. Будет отменено распределение клубов по четыре команды в каждой группе. Турниры будут проводиться по швейцарской системе, где все команды находятся в одной группе и сыграют в ней по десять матчей.

В заявлении говорится, что каждый клуб должен сыграть по восемь матчей против восьми различных соперников, затем будет сформирована турнирная таблица. В 1/8 финала напрямую выйдут восемь лучших клубов, а занявшие с 9 по 24-е места команды сыграют в двухматчевом плей-офф за выход в 1/8 финала.

Ранее футбольный эксперт Дмитрий Галямин в беседе со «Звездой» оценил вероятность ухода Артема Дзюбы в сербский клуб «Црвена Звезда». По мнению специалиста, после окончания сезона начнутся переговоры между футболистом и «Зенитом» и сторонам все же удастся договориться о продлении контракта.