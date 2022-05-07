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Эксперт предположил, уйдет ли Дзюба в сербскую «Црвену Звезду»

Анна Назайкина
13:42 07.05.2022
Ранее гендиректор сербского ФК Звездан Терзич сообщил, что самый титулованный клуб страны хочет подписать контракт с бомбардиром «Зенита».
Эксперт предположил, уйдет ли Дзюба в сербскую «Црвену Звезду»
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Футбольный эксперт Дмитрий Галямин в беседе со «Звездой» оценил вероятность ухода форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сербский клуб «Црвена Звезда».

«По поводу Сербии я уверен, что нет. Слишком большая разница в финансовом плане - очень большая. “Зенит” на порядок сильнее этого клуба. Менять этот клуб по рангу на что-то ниже - какой смысл? Тем более, теряя достаточно большие деньги по предполагаемому контракту. Конечно, все будет решать рынок - спрос и предложение, но я бы этот вариант откинул сразу», - сказал он.

По мнению эксперта, после окончания сезона начнутся переговоры между футболистом и «Зенитом» и сторонам все же удастся договориться о продлении контракта.

«Думаю, что шансы этого 50 на 50. Столько лет он играл в “Зените”, на высоком уровне играл. Вероятна возможность проведения переговоров по окончании сезона. Наверняка, что-то подобное будет. Мое мнение, что договорятся на продление», - считает Галямин.

В минувший четверг, 5 мая, гендиректор сербского ФК «Црвена Звезда» Звездан Терзич сообщил, что самый титулованный клуб страны хочет подписать контракт с бомбардиром «Зенита». С помощью российского спортсмена команда хочет обеспечить себе Лигу чемпионов.

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