В стране и мире В Крыму призвали национализировать собственность организаторов водной блокады Андрей Неделя Ранее в Государственную думу внесли законопроект о национализации имущества недружественных стран. © Фото: Aleksey Ivanov ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Крыму призвали к национализации собственности организаторов водной блокады полуострова. Такую инициативу выдвинул глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. «Организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма – бывшие крымчане, которые в украинские времена имели здесь бизнес и немало активов, нажитых в том числе преступным путем. Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны», – сказал он. Ранее в Госдуму внесли законопроект о национализации имущества недружественных стран. Согласно законопроекту, предлагается принудительно изымать движимое и недвижимое имущество, денежные средства, включая вклады в банках, ценные бумаги и корпоративные права иностранцев, которые принадлежали им по состоянию на 24 февраля этого года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика