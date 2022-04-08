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К заданной цели: кадры пуска ракеты «Бастиона» по инфраструктуре ВСУ с черноморского побережья

10:35 08.04.2022
БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по назначенной наземной цели на территории Украины», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетой БРК «Бастион» был уничтожен центр подготовки иностранных наемников под Одессой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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