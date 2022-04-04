«США - это 70% НАТО»: историк объяснил зависимость агрессии блока от позиции Америки

Юрий Рогулев рассказал «Звезде» о формировании позиций Организации Североатлантического договора и о том, почему она всегда работала с оглядкой на Запад.

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Четвертого апреля 1949 года был подписан договор о создании Организации Североатлантического договора (НАТО). Именно с этого момента военно-политический блок начал фактическое существование.

Блок НАТО появился для решения проблем, связанных с военной угрозой. Первоначально в организацию вошли 12 стран, которые, согласно договору, обязывались коллективно защищать любого его участника, на которого будет совершено нападение. Предполагалось, что потенциальная угроза могла исходить из СССР и стран соцлагеря.

В день 73-летия НАТО, 4 апреля 2022 года, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «Звезде» о формировании политики альянса и агрессии в ней.

Эксперт отметил, что в истории международных отношений политика НАТО менялась периодами, бывая разной, но неизменно ориентировалась на политику США.

«Поскольку Соединенные Штаты и по финансированию, и по организационной структуре, и по военной составляющей - это 70% НАТО, то есть подавляющее большинство, то в значительной степени поведение НАТО зависело от поведения США. Сейчас так же. Агрессивность США меняется. Когда-то, после неудачи во Вьетнаме, в них только ленивый не плевал, весь мир протестовал против агрессии США во Вьетнаме, им было не до агрессии уже. В течение лет 12-15 Рейган начал возрождать военную мощь, он сделал ставку на стратегическую оборонную инициативу, и он уже вдохнул новую жизнь в НАТО», - напомнил Рогулев.

Эксперт отметил, что после развала СССР в Штатах возникли дискуссии о том, стоит ли ввязываться в мировые дела или, наоборот, сократить военный бюджет и заняться собственными проблемами.

«Но потом уже, в конце первого срока Клинтона, они опять перешли к активной политике. Тогда уже была Югославия - прямая военная агрессия. Все зависело от ситуации, от политики США и от мировой политики», - сказал он.

Рогулев при этом подчеркнул, что гегемония Соединенных Штатов постепенно утрачивается.

«США утрачивают постепенно свои лидирующие позиции. Но они за них держатся двумя руками. В первую очередь в политике, держатся они и в экономике. Это процесс не быстрый, не в течение нескольких дней», - заявил эксперт.

Несмотря на все заявления НАТО об оборонительном характере объединения, архитектура организации сформирована с нацеленностью на агрессию. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Представитель Кремля заметил, что альянс изначально создавался нацеленным на агрессию и с этим ничего не сделаешь.