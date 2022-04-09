Пленный боец ВСУ рассказал, как новобранцам предлагали изучать иностранное оружие через YouTube

Мужчина рассказал, что на вооружении подразделения, в которое он прибыл в марте, было стрелковое оружие, а также гранатометы иностранного производства.

© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook

Пленный стрелок ВСУ Иван Гавриленко рассказал РИА Новости, что Киев не инструктировал вновь прибывших бойцов подразделений, как обращаться с иностранным оружием - вместо этого предлагалось обучиться с помощью роликов на YouTube.

Мужчина заявил, что в 2008-2009 годах проходил службу в рядах армии Украины, а в 2014-2017 годах в качестве контрактника по ротации принимал участие в карательной операции против жителей Донбасса, за что был награжден.

По его словам, в последнее время Гавриленко работал в Чехии кровельщиком, а после того, как началась спецоперация, вернулся на Украину, так как переживал за родных. Впоследствии знакомый по взводу пригласил его вступить ряды боевого подразделения ВСУ.

Гавриленко рассказал, что на вооружении подразделения, в которое он прибыл в марте, было стрелковое оружие, а также гранатометы иностранного производства.

«Да никто не проводил (инструктаж - Прим.ред.). Я посмотрел, поспрашивал у парней: "Кто знает?". Они говорят: "Посмотришь в YouTube"», — поделился воспоминаниями Гавриленко.

Российские военнослужащие сбили два украинских вертолета Ми-8, которые пытались эвакуировать руководство «Азова»* из Мариуполя утром 5 апреля. Как сообщили в Минобороны России, их сбили из переносных зенитных ракетных комплексов.

*Нацбатальон «Азов» - признан экстремистским, запрещен на территории Российской Федерации.