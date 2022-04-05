ВС РФ сбили два украинских Ми-8, которые вновь пытались эвакуировать руководство «Азова»* из Мариуполя

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Российские военнослужащие сбили два украинских вертолета Ми-8, которые вновь пытались эвакуировать руководство «Азова»* из Мариуполя. Об этом в ходе вечернего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов»*. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», - уточнил Конашенков.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками были поражены 33 военных объекта Украины.

Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ. Также были сбиты в воздухе пять ударных украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил о том, что ракетами воздушного базирования в районах украинских населенных пунктов Золочев и Чугуев ВС РФ уничтожили командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива, а также завод по ремонту бронетанковой техники.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов