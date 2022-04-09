Награжденный Орденом Мужества военнослужащий ВДВ рассказал о захвате аэродрома Гостомель

Он отметил, что награждение государственной наградой является общим достижением его товарищей: управлять таким слаженным подразделением - это большая гордость для него.

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Один из военнослужащий Воздушно-десантных войск, которому был вручен орден мужества, рассказал о захвате аэродрома Антонов под Гостомелем. Его подразделение занималось высадкой тактического десанта.

«Личным составом был захвачен аэродром и обеспечено удержание аэродрома до подхода основных сил. Благодаря слаженным действиям личного состава, грамотному управлению поставленные задачи были выполнены точно и в срок», - сказал командир парашютно-десантного отделения Руслан.

Он отметил, что награждение государственной наградой является общим достижением его товарищей: управлять таким слаженным подразделением - это большая гордость.

«Особую благодарность хочется выразить моим боевым товарищам. Это люди, которые бок о бок со мной. Все эти дни непосредственно принимали участие в захвате аэродрома Антонов и удержании его до подхода основных сил. Управлять таким слаженным подразделением было для меня и является большой гордостью», - подчеркнул он.

Сегодня Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества военнослужащим ВДВ, которые проявили героизм в ходе спецоперации на Украине. Сердюков выразил благодарность военнослужащим за совершенные ими во время спецоперации по защите Донбасса подвиги.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.