Министры обороны США и Словакии обсудили отправку ЗРК С-300 Украине

© Фото: Минобороны России

Министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином передачу зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 через Братиславу в Киев, говорится в сообщении Ллойда Остина в Twitter.

По словам Кирби, министры обсудили важную роль в принятом решении для оборонительной позиции Украины.

В пятницу президент США Джо Байден сообщил о решении перенаправить ЗРК Patriot в Словакию. Позже Джон Кирби уточнил, что зенитно-ракетный комплекс будет находиться в стране временно.

Ранее стало известно, что Вашингтон пытается снабжать Украину военной техникой советского производства из других стран. Об этом сообщил телеканал BFM. В особенности США интересуют системы ЗРК и ПВО, которые уже находятся на вооружении украинской армии и не потребуют специального обучения бойцов ВСУ. Взамен представители США предлагают странам-донорам аналогичное американское вооружение.