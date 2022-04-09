В стране и мире Гинцбург оценил эффективность вакцины против COVID-19 штамма XE Александр Аксенов Назальная форма препарата от коронавирусной инфекции «Омикрон»-штамма XE будет эффективна. © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press Читайте нас на: Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что

вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против COVID-19 «Омикрон»-штамма XE. «Думаю, что «Спутник V» будет эффективен, потому что это ХЕ комбинированный вариант «Омикрона» BA.1 и BA.2, а «Спутник» эффективен против одного и другого. Соответственно, и назальный вариант препарата также будет эффективен», - сказал микробиолог в беседе с ТАСС. 7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении штамма XE - самой заразной формы коронавирусной инфекции. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о новой волне коронавируса из-за постоянной мутации. Коварство штамма «стелс-омикрон» кроется в бессимптомном течении и переболев этой формой легко заразиться повторно. Последствия перенесенной болезни не проходят бесследно: нарушается свертываемость крови, идёт процесс воспаления внутренних органов, нарушается работоспособность. По оперативным данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 14 311 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировано - 3 627, выздоровело 37 684 человек, умерло - 280. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика