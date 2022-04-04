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Врач рассказал, чем опасна новая волна COVID-19 из-за штамма «стелс-омикрон»

Анна Касаткина
19:14 04.04.2022
Новые вспышки коронавируса, несмотря на последний спад заболеваемости, неизбежны, так как вирус постоянно мутирует, отметил специалист.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Намечающаяся новая волна штамма COVID-19 «стелс-омикрон» опасна, в первую очередь, тем, что заболевание при таком варианте протекает в основном в скрытой форме. Переболев данным вариантом коронавируса также легко заразиться повторно, рассказал в разговоре со «Звездой» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, новые вспышки коронавируса, несмотря на последний спад заболеваемости, неизбежны, так как вирус постоянно мутирует.

«Что касается возможных вспышек, они будут, эти возможные вспышки, потому что вирус постоянно мутирует. К сожалению, у коронавируса, особенно у вариантов "омикрон", которые сейчас распространяются по стране то один, то другой... у них есть свойство ускользания из-под иммунной защиты, то есть предыдущие встречи с "омикроном" не защищают от последующих», - пояснил Болибок.

Он также отметил, что «стелс-омикрон» в основном протекает в скрытой форме и люде не знают, что являются разносчиками заболевания.

«Еще проблема возникает какая: у людей все равно развивается постковидный синдром, то есть повышенная свертываемость (крови. - Прим.ред.), воспаление внутренних органов, нарушение работоспособности и так далее. Этот постковидный синдром он совершенно неожиданный для этих людей», - отметил собеседник.

Болибок подчеркнул, что особенно опасна такая ситуация  для пожилых, так как их состояние после коронавируса не контролируется и может обернуться угрожающими жизни состояниями - тромбозами, инфарктами и инсультами.

Ранее в России предсказали шестую волну заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма BA.2 - «стелс-омикрон». Ожидается, что количество заболевших резко вырастет к майским праздникам.

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