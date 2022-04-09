Клинтон рассказал о том, как США «держали двери НАТО открытыми для России»

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Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, как предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступить в Североатлантический альянс (НАТО). С его слов, в 90-е годы связи между альянсом и Москвой развивались и Россия принимала в этом активное участие. Среди прочего, военные РФ и солдаты НАТО участвовали в совместных миротворческих операциях.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», - заявил американский экс-президент в беседе с изданием Atlantic.

Кроме того, Клинтон признался, что НАТО стремилось к расширению на Восток, игнорируя при этом просьбы и озабоченности официальной Москвы. Тогда это продвижение было правильным, отметил Клинтон.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как в 2000 году разговаривал с тогда еще президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению РФ в Североатлантический альянс. По его словам, реакция американского лидера была сдержанной. Российский лидер отметил, что ранее никогда не говорил об этом публично.