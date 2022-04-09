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В Пентагоне признали, что передавали Киеву данные разведки для организации контратак

Вадим Синицын
02:48 09.04.2022
Джон Кирби заявил, что Штаты пытаются передавать Киеву информацию, с помощью которой он сможет «давать отпор и сопротивляться».
В Пентагоне признали, что передавали Киеву данные разведки для организации контратак
© Фото: Liu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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В Пентагоне признали, что информация разведки США, которая была передана украинской стороне, может быть использована для планирования наступательных операций. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Кирби сказал, что Штаты пытаются передавать Киеву информацию, с помощью которой он сможет «давать отпор и сопротивляться». Эта информация может использоваться и при планировании атаки, признал представитель Пентагона.

«Если они использовали эти данные для контратаки, то пусть будет так», - сказал Кирби в ходе брифинга, который транслировался в Twitter Пентагона.

Ранее стало известно, что Вашингтон пытается организовать поставки Киеву военной техники советского производства, принадлежащей странам, которые ранее закупали вооружения у Советского Союза. По информации канала BFM TV, представители США посещают страны, где есть российское вооружение, и предлагают уступить его в обмен на аналогичное американское.

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