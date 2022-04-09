«В любое время стреляют»: жительница Донецка рассказала о внезапном обстреле города ВСУ

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Новый обстрел ВСУ мирных кварталов Донецка и новые жертвы, среди которых есть дети. Пережившие артналет горожане рассказали, каким чудом им удалось перенести очередную атаку украинских «Градов». К счастью, некоторых просто не оказалось в домах, которые теперь уничтожены.

«Позвонила соседка. Мы уехали с внуками с маленькими, живем у чужих людей. Она позвонила, что горит дом, мы сразу приехали. Каждый день и утром и вечером и ночью, в любое время стреляют», - рассказала местная жительница Ирина Буряк, которая по счастью отсутствовала в доме во время обстрела.

Всего по многострадальному городу ВСУ выпустили 20 ракет. Украинская артиллерия наносит удары и по другим населенных пунктам ДНР - Макеевке, Горловке, Еленовке, Зайцево. Снаряды падают на головы мирных людей, ВСУ стреляет по жилым кварталам в Петровском и Киевском районах столицы ДНР. Снаряды прилетают из Марьинки, где идут интенсивные бои армии ДНР с украинскими военными и националистами. Народная милиция оттесняет противника и, видимо, украинская армия отыгрывается на мирных жителях.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Как отметил президент Владимир Путин, главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.