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Глава Тульской области выступил в поддержку ВС РФ на Украине

Ян Брацкий
02:32 09.04.2022
Алексей Дюмин также осмотрел производственные мощности, пообщался с рабочими предприятия и поблагодарил их за помощь и труд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказался в поддержку российской специальной военной операции на Украине. Об этом глава региона заявил во время посещения предприятия «Щегловский вал» в Туле.

«Мы прекрасно видим, какая сейчас обстановка. Наши воины, наши армия России сражаются за наше будущее, за нашу страну, за наших детей. Мы сильная держава», - сказал Дюмин.

Находясь в оружейной столице России, губернатор призвал сограждан сплотиться вокруг главы государства и Вооруженных сил.

«Вокруг тех парней, которые ценой своих жизней отстаивают интересы нашей страны. Наше дело правое и мы понимаем, что победа будет за нами. Мы знаем, почему мы сражаемся, так это было всегда. Мы должны соответствовать нашим парням, которые борются за наше с вами будущее», - добавил он.

В ходе своего визита Дюмин также осмотрел производственные мощности, пообщался с рабочими предприятия и поблагодарил их за помощь и труд.

Двадцать четвертого февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой является защита населения Донбасса. До этого глава государства подписал указы о признании Луганской и Донецкой Народных республик.

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