Горит здание «Донбассгаза»: ВСУ атаковали город Ясиноватая

О жертвах или пострадавших в результате атаки не сообщается.

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ВСУ атаковали город Ясиноватая. В результате обстрела произошло возгорание здания местного управления по газоснабжению и газификации ГК «Донбассгаз», расположенного по ул. Макеевская, 1. О жертвах или пострадавших не сообщается.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», - говорится в сообщении штаба теробороны ДНР.

Во вторник, 5 апреля, украинские вооруженные силы обстреляли Горловку в Донецкой народной республике из гранатомета и стрелкового оружия. Обстрел был зафиксирован 19.10 мск, по населенному пункту было выпущено 29 гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС), кроме того, применялось стрелковое оружие.