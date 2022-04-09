Автопробег и гигантский триколор: на Кипре прошла акция в поддержку России

Некоторые участники акции держали в руках красные флаги как символ победы над нацизмом.

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На Кипре прошла акция в поддержку России. В городе Лимасол десятки людей растянули на улице 50-метровый триколор.

Некоторые участники акции держали в руках красные флаги как символ победы над нацизмом. Из Ларнаки в Лимасол также проследовал автопробег с флагами России, Кипра и Греции.

Флешмоб разрешили муниципальные власти Ларнаки и Лимасола. Его организаторами выступили Координационный совет российских соотечественников Кипра, общественные организации и активисты города. Как отметили в совете, акция прошла слаженно и получила поддержку среди киприотов.

Ранее акцию солидарности с Россией организовали в венесуэльском Каракасе. Ее устроили молодежное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV совместно с депутатами национальной ассамблеи.