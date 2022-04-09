МО РФ: Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода иностранных судов

При этом Россией принимается весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Минобороны России сообщили, что Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода иностранных судов. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевские власти, по-прежнему, не подтверждают и всячески уклоняются от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», - отметил он.

По словам Мизинцева, Россией принимается весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Также представитель МО РФ призвал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на Киев для незамедлительного принятия соответствующих мер, направленных на обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Накануне сообщалось, что Россия безвозмездно и без условий передала украинской стороне спасательное судно «Сапфир». Уточнялось, что судно передано в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2).

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина