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МО РФ: Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода иностранных судов

21:38 09.04.2022
При этом Россией принимается весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.
МО РФ: Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода иностранных судов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Минобороны России сообщили, что Киев уклоняется от решения вопроса безопасного выхода иностранных судов. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевские власти, по-прежнему, не подтверждают и всячески уклоняются от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», - отметил он.

По словам Мизинцева, Россией принимается весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Также представитель МО РФ призвал  Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на Киев для незамедлительного принятия соответствующих мер, направленных на обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Накануне сообщалось, что Россия безвозмездно и без условий передала украинской стороне спасательное судно «Сапфир». Уточнялось, что судно передано в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2).

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина

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