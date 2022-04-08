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МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»

22:38 08.04.2022
Начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев уточнил, что судно передано в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2).
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
© Фото: Міністерство інфраструктури України, telegram
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Россия безвозмездно и без условий передала украинской стороне спасательное судно «Сапфир». Об этом на брифинге рассказал начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир"», - сказал он.

Генерал уточнил, что судно передано в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2).

На брифинге Мизинцев также отметил, что Вооруженные силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о его действии объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район №3, Кадис, Испания). Ежедневно каждые 15 минут на международных каналах №14 и 16 УКВ-радиосвязи силами ВМФ России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования морского гуманитарного коридора.

«При этом киевские власти, по-прежнему, не подтверждают  и всячески уклоняются от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», - подчеркнул начальник НЦУО.

В свою очередь со стороны Российской Федерации, по его словам, принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Материал подготовила Анна Касаткина.

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