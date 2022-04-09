Беспорядочная пальба: кадры стрельбы в кафе в израильском Рахате

Состояние двух раненых при инциденте оценивается как тяжелое.

© Видео: twitter, Salehkr22 © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В социальных сетях появились видео с места стрельбы в израильском Рахате, в результате которого пострадали пять человек. Неизвестные открыли стрельбу в одном из кафе.

На видео, которое ведется человеком, лежащим на полу, видно, как некий человек делает несколько выстрелов. Вокруг оператора разбросана мебель.

Стрельба произошла в кальянной в 34-м районе города Рахат на юге Израиля. Состояние двух раненых оценивается как тяжелое, а трех других - как средней степени тяжести. Медики доставили пострадавших в ближайшую больницу, всем им около 20 лет, сообщает портал ynet.

Портал 13tv уточняет, что по подозрению в причастности к совершению преступления арестованы четверо жителей Рахата в возрасте от 20 до 30 лет. На месте происшествия работают полицейские, все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее два человека погибли и восемь пострадали из-за стрельбы в Тель-Авиве. Нападение произошло на улице Дизенгофа - главной улице города, на которой расположено множество развлекательных заведений вечером 7 апреля. Стрельба началась в одном из кафе.