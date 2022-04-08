Местом нападения стал популярный у туристов и местных жителей район с множеством развлекательных заведений.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Twitter, sammy_ahren

Застреливший двух человек в центре Тель-Авива террорист ликвидирован, передает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля.

По данным журналистов, преступника нашли в пригороде Тель-Авива. Он пытался оказать сопротивление, но ответным огнем спецслужбы застрелили его. В поисках мужчины было задействовано более тысячи полицейских.

Ранее полиция Израиля распространила кадры на которых запечатлен предполагаемый террорист. Камеры наблюдения сняли, как мужчина спокойно идет по оживленной улице, а затем садится на скамейку напротив одного из баров.

Местом нападения стал популярный у туристов и местных жителей район с множеством развлекательных заведений. Впоследствии в городе была развернута масштабная спецоперация.

По последним данным, жертвами нападения стали два человека, 12 получили ранения, в том числе тяжелые.