СМИ: неизвестный открыл стрельбу по людям в кафе на юге Израиля

Утверждается, что в результате стрельбы пострадали пять человек.

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СМИ сообщают о том, что неизвестный открыл стрельбу в городе Рахат на юге Израиля.

По данным портала ynet, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, в результате него пострадали пять человек. Стрельба произошла всего через два дня после инцидента в другом кафе, подчеркивают журналисты.

Также утверждается, что состояние двух раненых оценивается как тяжелое, а трех других - как средней тяжести. Медики доставили раненых в ближайшую больницу, всем им около 20 лет.

Уточняется, что по словам местной полиции,стрельба произошла в кальянной в 34-м районе города Рахат. На месте происшествия продолжают работать полицейские, обстоятельства инцидента выясняются.

В свою очередь портал 13tv сообщает, что четверо жителей Рахата в возрасте от 20 до 30 лет были арестованы по подозрению в причастности к совершению преступления.

Напомним, двое человек были убиты и восемь ранены в ходе стрельбы вечером 7 апреля в Тель-Авиве. Нападение произошло на улице Дизенгофа - главной улице города, на которой расположено множество развлекательных заведений. Стрельба началась в одном из кафе.