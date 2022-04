В стране и мире Двое убиты, стрелок на свободе: СМИ опубликовали подробности о стрельбе в Тель-Авиве Анна Касаткина Правоохранители окружили здание, в котором укрывается нападавший. © Видео: twitter T_FireNews © Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Двое человек убиты и восемь ранены в ходе стрельбы вечером 7 апреля в Тель-Авиве. Один из стрелявших нейтрализован, другой укрылся в здании, которое окружено правоохранителями. Нападение произошло на улице Дизенгофа - главной улице города, на которой расположено множество развлекательных заведений. Стрельба началась в одном из кафе. По данным медиков, двое человек убиты, еще восемь получили ранения. Четверо прооперированы и находятся в тяжелом состоянии, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили легкие ранения, сообщает The Times of Israel. На место прибыл мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, работает полиция. Людях просят укрыться в своих домах до тех пор, пока преступник не будет пойман. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика