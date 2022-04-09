ВКС России за день поразили четыре командных пункта и узла связи ВСУ

Всего в течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины.

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Тактическая авиация Воздушно-космических сил России и ракетные войска поразили четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники», - сказал он.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два - в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один - «Байрактар ТБ-2» - в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области, уточнил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по его словам, уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.

На брифинге Конашенков также рассказал об очередной попытке киевского режима эвакуировать из Мариуполя главарей националистов.

Материал подготовила Анна Касаткина.