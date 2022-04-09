Российские средства ПВО сбили в воздухе три украинских БПЛА, в том числе «Байрактар ТБ-2»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские средства ПВО сбили в воздухе три украинских БПЛА, в том числе «Байрактар ТБ-2»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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