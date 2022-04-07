Армия Армия Армия

ВС РФ полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка

19:39 07.04.2022
За день оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

ВС России полностью блокировала украинский населенный пункт Новомихайловка. Об этом в ходе вечернего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск российских вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов», - отметил Конашенков.

Он также сообщил, что за день оперативно-тактической авиацией ВКС России были поражены 42 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Игорь Конашенков подчеркнул, что ВС РФ продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

Накануне утром в Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения горюче-смазочных материалов. По словам Игоря Конашенкова, с этих баз осуществлялось снабжение топливом группировок украинских войск в районах Николаева, Харькова и в Донбассе. 

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:00 Армия
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
18:47 В стране и мире
Видео
МО РФ: власти Украины предприняли новую попытку эвакуировать боевиков «Азова»*
18:36 В стране и мире
В Госдуме заявили, что YouTube ведет антироссийскую деятельность и нужно принять меры
18:09 В стране и мире
СМИ: в Турции планируют создать авиакомпанию только для российских туристов
17:30 В стране и мире
Антонов заявил о недопущении убийства мирных граждан на Украине
Популярное
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.