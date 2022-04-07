ВС РФ полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

ВС России полностью блокировала украинский населенный пункт Новомихайловка. Об этом в ходе вечернего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск российских вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов», - отметил Конашенков.

Он также сообщил, что за день оперативно-тактической авиацией ВКС России были поражены 42 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Игорь Конашенков подчеркнул, что ВС РФ продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

Накануне утром в Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения горюче-смазочных материалов. По словам Игоря Конашенкова, с этих баз осуществлялось снабжение топливом группировок украинских войск в районах Николаева, Харькова и в Донбассе.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов