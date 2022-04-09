МО РФ: власти Украины предприняли новую попытку эвакуировать боевиков «Азова»*

За день российскими военными были поражены 65 украинских военных объектов.

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В Минобороны России заявили, что украинские власти предприняли новую попытку эвакуировать боевиков «Азова»*.

«Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка "Азов"* и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились», - рассказал в ходе брифинга официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вечером, 8 апреля, была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю.

По словам Конашенкова, ВС РФ были поражены 65 военных объектов Украины. Среди них, в частности, четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Несколькими днями ранее в МО РФ сообщили о том, что боевики нацбатальона обстреляли машины с людьми в Харьковской области. Мирные граждане самостоятельно пытались выехать в РФ. В результате обстрела были ранены несколько человек.

*батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина