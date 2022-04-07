МО РФ: боевики нацбатальона обстреляли машины с людьми в Харьковской области

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в ходе брифинга заявил, что боевики нацбатальона обстреляли машины с людьми в Харьковской области. Мирные граждане самостоятельно пытались выехать в РФ. В результате обстрела есть раненые, отметил Мизинцев.

«В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из нацбатальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами», - отметил Мизинцев.

По его словам, несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР были эвакуированы в Россию 18 137 человек, из них - 2 812 детей. С начала специальной военной операции эвакуировали 658 146 человек.

Накануне Михаил Мизинцев сообщил, что украинские власти завершили подготовку к провокациям, подобным той, что имела место в Буче, в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина