Задержанные на финской таможне картины пересекли границу РФ

Одна из машин доставит произведения искусства в Петербург, две другие - в Москву.

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Картины с выставок в Италии и Японии, ранее задержанные в Финляндии, вернулись в Россию. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

«Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву. Их быстро оформили на МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска. - Прим.ред.) Торфяновка российские таможенники», - говорится в сообщении.

Уточняется, что одна из машин прибудет в Петербург с предметами из «Эрмитажа», музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село». Эти картины ранее экспонировались в Италии.

Две другие доставят картины в московские музеи. Так, со второй итальянской выставки картины вернутся в Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы привезут Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Ранее 200 произведений искусства из российских музеев задержали в Финляндии, ссылаясь на антироссийские санкции. Позже министерство иностранных дел Финляндии разрешил вернуть картины в РФ. В субботу, 9 апреля, вступили в силу изменения в санкционном законодательстве Евросоюза, которые, в частности, позволяют государствам-членам ЕС выдавать разрешения на передачу России ценностей, относящихся к сфере официального культурного сотрудничества.