Захарова заявила, что ЕС превратился в «отдел экономических сношений» НАТО

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожелал, чтобы украинский конфликт был разрешен военным путем, а не с помощью переговоров.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении украинского конфликта. Дипломат указала, что Евросоюз стал экономическим отделом НАТО.

«Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», - подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале.

Накануне Жозеп Боррель во время визита в Киев пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Накануне Мария Захарова заявила о том, что НАТО затягивает конфликт с Украиной поставками оружия и по факту давно воюет с Россией. По ее словам, обеспечивая Украину дополнительными вооружениями, альянс ведет дело к затягиванию конфликта, а также поддерживает веру Киева в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям Донбасса и всей Украины.