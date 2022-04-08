Захарова заявила, что НАТО давно воюет с Россией руками Украины

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НАТО затягивает конфликт с Украиной поставками оружия и по факту давно воюет с Россией. Об этом заявила по итогам заседания Совета альянса на уровне министров иностранных дел официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что, обеспечивая Украину дополнительными вооружениями, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта, а также поддерживает веру Киев в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям Донбасса и всей Украины.

«Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, Североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины - против России», - говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии.

Ранее в Кремле заявили, что любое расширение деятельности Североатлантического альянса несет в себе нестабильность. Россия убеждена в агрессивном характере работы НАТО, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.