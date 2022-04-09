В стране и мире Клубы дыма: корреспондент «Звезды» показал жилой сектор Макеевки после обстрела ВСУ Павел Кольцов Весь день украинские войска ведут стрельбу из РСЗО «Град», несколько домов разрушено. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Макеевке под Донецком снаряд украинских боевиков угодил в жилой дом, пожарные тушат возгорание. Телеканал «Звезда» показывает кадры последствий обстрела жилых кварталов. Весь день украинские войска ведут стрельбу по Петровскому району из РСЗО «Град», несколько домов разрушено. «В Петровском районе одна женщина погибла, еще одна ранена, в других районах тоже есть раненые, есть жертвы, в том числе, и дети», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Кольцов. Снаряды прилетают из Марьинки, от Петровского района это не больше семи-восьми километров. Там идут интенсивные бои армии Донецкой народной республики (ДНР) с украинскими военными и националистами. Народная милиция оттесняет противника и украинская армия, судя по всему, отыгрывается на мирных жителях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика