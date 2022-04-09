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Антонов заявил о недопущении убийства мирных граждан на Украине

Виктория Ивашечкина
17:30 09.04.2022
Посол РФ в США также рассказал о потребности в том, чтобы США и их союзники призвали официальный Киев соблюдать международное гуманитарное право.
Антонов заявил о недопущении убийства мирных граждан на Украине
© Фото: Russian Embassy in the USA, Twitter
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине, пыток и убийств российских солдат.

«Есть потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат, - подчеркнул Антонов в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера», передает РИА Новости.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что к жертвам среди мирного населения в Буче мог привести артиллерийский обстрел со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины. По словам посла России, очевидным фактом является то, что Киев стремится обвинить Москву в собственных злодеяниях.

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