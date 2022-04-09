В стране и мире Антонов заявил о недопущении убийства мирных граждан на Украине Виктория Ивашечкина Посол РФ в США также рассказал о потребности в том, чтобы США и их союзники призвали официальный Киев соблюдать международное гуманитарное право. © Фото: Russian Embassy in the USA, Twitter Читайте нас на: Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине, пыток и убийств российских солдат. «Есть потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат, - подчеркнул Антонов в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера», передает РИА Новости. Ранее Анатолий Антонов заявил, что к жертвам среди мирного населения в Буче мог привести артиллерийский обстрел со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины. По словам посла России, очевидным фактом является то, что Киев стремится обвинить Москву в собственных злодеяниях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика