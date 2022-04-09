Борис Джонсон в Киеве проводит встречу с Зеленским
Этот визит не анонсировался. Ранее сегодня президент Украины в Киеве встретился с канцлером Австрии.
© Фото: Andrij Sybiha, Facebook
Борис Джонсон прибыл в Киев и проводит переговоры с Владимиром Зеленским. Совместную фотографию британского премьера и президента Украины в своем Facebook опубликовал замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига.
«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», - написал он.
Этот визит ранее не анонсировался.
Ранее сегодня Киев посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер. О его визите сообщили заблаговременно. Нехаммер также лично переговорил с Зеленским.
Напомним, что в конце марта Борис Джонсон заявлял, что Запад готов перевооружить Украину после окончания спецоперации.