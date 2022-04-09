В стране и мире Борис Джонсон в Киеве проводит встречу с Зеленским Иван Линдеманн Этот визит не анонсировался. Ранее сегодня президент Украины в Киеве встретился с канцлером Австрии. © Фото: Andrij Sybiha, Facebook Читайте нас на: Борис Джонсон прибыл в Киев и проводит переговоры с Владимиром Зеленским. Совместную фотографию британского премьера и президента Украины в своем Facebook опубликовал замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига. «Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», - написал он. Этот визит ранее не анонсировался. Ранее сегодня Киев посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер. О его визите сообщили заблаговременно. Нехаммер также лично переговорил с Зеленским. Напомним, что в конце марта Борис Джонсон заявлял, что Запад готов перевооружить Украину после окончания спецоперации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика