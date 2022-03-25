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Джонсон заявил, что Запад готов перевооружить Украину после окончания спецоперации

Виктория Ивашечкина
01:30 25.03.2022
Также власти Британии намерены поставить Киеву шесть тысяч ракет и выделить армии страны 25 миллионов фунтов.
Джонсон заявил, что Запад готов перевооружить Украину после окончания спецоперации
© Фото: Martyn Wheatley. Parsons Media, Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад может начать перевооружение ВСУ после завершения российской военной операции.

Политик считает, в том случае, если нельзя будет гарантировать Украине статью 5 о Вашингтонском договоре, подразумевающую принцип коллективной безопасности стран НАТО, то «можно представить, что сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, что это создаст сдерживающий механизм для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться».

В интервью BBC Джонсон также отметил, что Запад готов «укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым для российских войск». 

Накануне сообщалось, что Великобритания поставит Украине шесть тысяч ракет и выделит армии страны 25 миллионов фунтов. Кроме того, днем ранее стало известно, что Британское правительство выделит международной службе BBC более четырех миллионов фунтов для информационной борьбы с Россией.

РФ начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.

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